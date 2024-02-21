Встреча с участниками гуманитарных миссий в новые регионы России прошла в региональном избирательном штабе в Пскове

18:42, 21 февраля 2024, ПАИ

Встреча с участниками гуманитарных миссий в новые регионы прошла в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 21 февраля. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2022 году я впервые поехала на новые территории в Луганской Народной Республике. Я работала в госпитале, в сортировочном отделении, оказывала медицинскую помощь пациентам, мы отправляли их в отделения либо на эвакуацию», – рассказала о своей первой миссии заслуженный доброволец Псковской области, член молодёжного парламента, руководитель региональных миссий «Мы вместе с Донбассом» Милана Илларионова.

«Я был один раз на новых территориях в Запорожской области. Выезды проходят по две недели, и каждый раз всё меняется. Мы работали в паспортном столе, школах, развозили гуманитарную помощь. Думаю поехать в следующий раз в Луганск», – рассказал руководитель регионального отделения «Волонтёрской Роты» Кирилл Конярский.

На встрече также рассказали, как можно поучаствовать в гуманитарных миссиях.