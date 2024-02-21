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Общество

Более 40 псковичей участвуют в новом сезоне всероссийского туристического конкурса «Мастера гостеприимства»

44 жителя Псковской области будут участвовать в новом сезоне всероссийского туристического конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковичи смогут попробовать себя в двух направлениях – «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев туристических организаций и «Прорывные идеи в туризме» для представителей различных областей с собственными идеями или запущенными проектами.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и молодёжи, которая делает первые шаги в этой сфере. Участникам предоставят возможности для раскрытия потенциала, обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества лидеров туриндустрии, а также продвижения собственных проектов среди работодателей отраслевых организаций.

Отмечается, что в конкурсе участвуют жители всех 89 регионов России, а также граждане 13 иностранных государств.

Псковичи принимают участие в проекте с 2019 года, в том числе в первых трёх сезонах – 116 жителей региона, четыре из которых стали финалистами конкурса, трое – победителями.

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