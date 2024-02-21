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Общество

Около 80 общественных территорий Псковской области примут участие в голосовании проекта ФКГС

Подготовку к проведению голосования за выбор общественных территорий для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Около 80 общественных территорий Псковской области примут участие в голосовании за проект ФКГС. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Михаил Ведерников отметил, что многие территории региона уже привели в порядок в рамках этого проекта.

Сейчас ведётся активная работа с победителями прошлого года. Тогда на голосование были вынесены 83 территории, из которых отобрали 36. На их благоустройство выделили более 140 млн рублей. «До всех муниципалитетов эти средства доведены. В настоящее время законтрактовано более 60 %. До конца марта все конкурсы будут проведены, подведём их итоги и определим подрядчиков», – сказал Игорь Шатурный.

В этом году в голосовании примут участие около 80 общественных территорий.

Михаил Ведерников и Игорь Шатурный обсудили разные направления подготовки к голосованию и обратили особое внимание на организацию работы волонтёрского штаба. Напомним, для помощи жителям сформирована большая команда добровольцев, которая насчитывает более 300 человек.

Отметим, благоустройство общественных территорий происходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

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