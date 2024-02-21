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«Парту Героя» открыли во Владимирской средней школе в Стругах Красных

«Парту Героя», посвящённую погибшему в ходе СВО Дмитрию Шевченко, открыли во Владимирской средней школе в Стругах Красных, сообщает газета «Струги».

«Парту Героя» открыли во Владимирской средней школе в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

На открытии директор школы Елена Елпанова рассказала краткую биографию Дмитрия. Он вырос в семье военных. После окончания Владимирской средней школы был призван в армию, где подписал контракт о прохождении воинской службы. Затем окончил Рязанское высшее военно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии Маргелова. Затем был направлен на прохождение службы в Хабаровск на должность заместителя командира группы специального назначения, откуда и отправился в зону СВО.

Указом президента России Дмитрий Шевченко посмертно награждён орденом Мужества.

На мероприятии выступили замглавы администрации округа Ольга Васильева, военный комиссар объединённого по Стругокрасненскому, Гдовскому и Плюсскому районам военкомату Фёдор Закиров, представитель воинской части № 44750, замкомандира по военно-политической работе майор Никита Плуготыренков и член «Движения первых», ученик 11-го класса Никита Захаров.

Память Дмитрия Шевченко почтили минутой молчания, а затем возложили на парту цветы.

Напомним, что год назад на фасаде здания школы Дмитрию Шевченко открыли мемориальную доску.

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