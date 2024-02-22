О том, как поступить в ведомственные вузы, рассказали сотрудники силовых органов Псковской области

09:49, 22 февраля 2024, ПАИ

О порядке поступления в вузы силовых ведомств, требованиях к абитуриентам, возможности получения целевого направления и привилегиях для сотрудников с профильным образованием рассказали сотрудники псковских силовых ведомств на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 21 февраля.

Прокуратура Псковской области: во время обучения мы поддерживаем связь со студентами

«Мне кажется, каждое ведомство заинтересовано в подготовке сильных кадров. Здесь профильные институты и университеты играют самую важную роль», – отметила помощник прокурора Псковской области по кадрам Евгения Брижаха.

Прокуратура Псковской области даёт целевые направления в Санкт-Петербургский юридический институт и в Саратовскую юридическую академию – это два сильных учебных заведения, с которыми взаимодействует ведомство. В среднем для целевых направлений выделяется не более десяти мест.

Ежегодный конкурсный отбор объявляется в январе и заканчивается в апреле. Для подачи заявления необходимо предоставить автобиографию, сведения об успеваемости, характеристику из школы, медицинские справки, а также пройти психологическое обследование. После подачи документов необходимо сдать ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Кроме того, Санкт-Петербургский юридический институт проводит внутренний экзамен по обществознанию в письменной форме. Средний балл – не менее 50 по каждому предмету, среднее суммарное количество баллов по итогам приемной кампании прошлого года – 280.

Основанием для отказа в заключении договора о целевом обучении является установление четвертой группы профпригодности по результатам психологического обследования, неудовлетворительные результаты ЕГЭ, наличие сведения о привлечении кандидата к уголовной ответственности, предоставление недостоверных сведений или несоответствие кандидата заявленным требованиям.

Во время обучения студентам выделяется общежитие и стипендия в размере пять тысяч рублей. После освоения программы выпускник должен отработать пять лет по месту выдачи целевого направления.

«В Санкт-Петербурге созданы все условия, это полноценный современный студенческий кампус. Мы там проходим повышение квалификации, поэтому своими глазами видим условия, в которых проживают студенты. К тому же, мы постоянно поддерживаем связь со студентами, знаем как о проблемах, так и о положительных моментах», – подчеркнула Евгения Брижаха.

УМВД России по Псковской области: стипендия наших студентов достигает 46 тысячи рублей

В УМВД России по Псковской области ежегодно выделяется по 40-50 мест. Целевыми образовательными организациями являются Санкт-Петербургский университет, Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета, Нижегородская академия, Орловский и Воронежский институты. Во время обучения курсанты получают стипендию, которая изменяется в зависимости от курса: на первом она составляет 23 тысячи рублей, на втором-третьем – 36 тысяч рублей, а к пятому курсу эта сумма достигает 46 тысяч рублей. Предоставляется бесплатное вещевое обеспечение, питание, страхование жизни и здоровья и ежегодный оплачиваемый отпуск на 30 дней. По окончании учёбы выпускнику присваивается звание, по договору он обязан отработать пять лет.

Кроме того, Санкт-Петербургский университет, Воронежский институт и Нижегородская академия реализуют среднее профессиональное образование. Обучение длится 2,5 года, по его окончании также присваивается звание.

Самыми востребованными специальностями являются следователи и подразделение уголовного розыска.

55-60% составляют девушки. «Женщины начинают укреплять наше подразделение, с каждым годом их становится все больше и больше», – подчеркнул заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов.

Также у УМВД России по Псковской области есть Суворовское Санкт-Петербургское военное училище. Поступить туда можно после 8 класса (допустимо также подать заявление после 9 класса). Суворовцы заранее готовятся к службе, которая будет их ждать в ведомственных вузах УМВД, они также получают бонус по балльной системе при поступлении. По словам Романа Курилова, конкурс по Северо-Западу высокий, спрос большой.

Управление Росгвардии по Псковской области: выпускникам предоставляется бесплатное жилье

По войскам национальной гвардии существует четыре института: Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский военные институты. В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане исключительно мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет, проходящие срочную службу до 24 лет и военнослужащие, которые проходят службу по контракту (за исключением офицеров) до 27 лет.

Во время обучения курсанты обеспечиваются бесплатным питанием и жильем. Размер денежного довольствия составляет 22 тысячи рублей. Курсанты, имеющие высокие показатели в учебе, дополнительно получают стипендию в размере пяти тысяч рублей. Период обучения входит в трудовой стаж, курсант имеет статус военнослужащего, пользуется всеми льготами и гарантиями.

«Среди льгот хочется отметить, что выпускники по истечении трёх лет имеют право реализовать накопительно-ипотечную систему, то есть приобрести жильё за счёт государства. Если жильё приобретено в регионе, не совпадающим с местом службы, то выделяется служебная квартира, или всё компенсируется деньгами», – рассказал представитель управления Росгвардии по Псковской области Александр Смагин.

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, а также физическую подготовку. От также отметил, что процент поступления высокий, почти все абитуриенты из Псковской области поступают в учебные заведения войск национальной гвардии.

ГУ МЧС России по Псковской области: быть курсантом нашего ведомственного университета почётно, ответственно и увлекательно

Главное управление МЧС России по Псковской области проводит набор кандидатов на поступление в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России. Основным направлением деятельности данного университета является подготовка специалистов в области пожарной безопасности, а также организована подготовка по другим направлениям деятельности, востребованным в системе МЧС России.

На время обучения студенты обеспечиваются жильём, питанием, вещевым имуществом, а также денежным довольствием от 20 тысяч рублей. При зачислении в университет присваивается звание рядового внутренней службы, и во время обучения курсантам засчитывается стаж службы. Для поступления допускаются граждане Российской Федерации не старше 30 лет, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим качествам и физически подготовленные. По окончании университета курсантам присваивается специальное звание – лейтенант внутренней службы, и они направляются в ГУ МЧС России по Псковской области для дальнейшего прохождения службы.

23 марта в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России состоится день открытых дверей.

«Быть курсантом данного университета не только почётно и ответственно, но и увлекательно», – подчеркнула начальник отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Псковской области Ольга Фисенко.

УФСИН России по Псковской области: на пенсию можно выйти в 33 года

УФСИН России по Псковской области проводит набор кандидатов на поступление в Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний, Санкт-Петербургский университет, Псковский филиал Санкт-Петербургского университета и Вологодский институт ФСИН России.

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, а также внутренний экзамен по обществознанию в самом вузе. Обучающимся предоставляются такие социальные гарантии, как ежемесячное денежное довольствие от 18 тысяч рублей на первом курсе (до 22 тысяч рублей на последнем курсе), общежитие на территории образовательной организации, трёхразовое питание, форма, отсрочка от армии, а также бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья. Период обучения входит в стаж службы – один год обучения равен одному году служебного стажа, а при прохождении службы в учреждениях один год считается за полтора, соответственно, на пенсию можно выйти в 33 года.

«Сейчас в Псковский филиал университета ФСИН по очной форме на уголовно-исполнительной инспекции выделено четыре места, а претендуют на поступление 26 человек. Остальные будут распределены по общему конкурсу в другие ведомственные вузы», – отметил и.о. начальника отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы Александр Бушуев.

УФСБ России по Псковской области: мы подбираем все возможные варианты

Для службы в УФСБ России по Псковской области для обучения доступны вузы в Калининграде, Голицыно, Санкт-Петербурге, Орле. «Для медалистов мы предлагаем академию ФСБ в Москве», – рассказала сотрудник УФСБ России по Псковской области Юлия Плечова.

Чтобы поступить, необходимо пройти медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовки, а также оформление допуска к сведениям, составляющим гостайну. На обучение принимаются как мальчики, так и девочки. Во время обучения предоставляется бесплатное проживание, питание, обмундирование и стипендия от 20 тысяч рублей. По окончании обучения необходимо отслужить пять лет по месту выдачи целевого направления.

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания. Кроме того, можно пройти обучение в учреждении среднего профессионального образования.

Помимо прочего, в городе Пушкин (Санкт-Петербург) действует первый пограничный военный корпус ФСБ России, куда отправляют на обучение старшеклассников (10 и 11 класс). Заявление можно подать до 11 апреля.

«Количественных ограничений у нас нет, главное удовлетворять требованиям. Абитуриенты приходят с родителями, мы общаемся и подбираем возможные варианты, ориентируемся на знания, у нас есть, что предложить», – отметила Юлия Плечова.

Физическая подготовка: наблюдается общая тенденция снижения показателей

Для поступления в ведомственные вузы необходимо сдать физическую подготовку, нормативы практически идентичные: три километра, стометровка и подтягивания.

При подаче заявления на целевое направление в УФСБ России по Псковской области мальчики сдают бег три километра, 100 метров и подтягивания, девочки – один километр, 100 метров и выполняют комплексно-силовые упражнения. Там действует балльная система: физическая подготовка сдается до поступления и является важным критерием, по которому абитуриенты часто отсеиваются. «Если ты не готов физически и не можешь сдать эти нормативы, то учиться в военном вузе будет невозможно», – подчеркнула сотрудник УФСБ России по Псковской области Юлия Плечова.

Для поступления в институты Управления Росгвардии необходимо сдать аналогичные нормативы. На «отлично» три километра необходимо пробежать за 12 минут 20 секунд, 100 метров – за 14 секунд и подтянуться 12 раз. «Ребята готовятся заранее, но могут перенервничать. Такие случаи рассматриваются в индивидуальном порядке», – рассказал представитель управления Росгвардии по Псковской области Александр Смагин.

В УМВД России по Псковской области отметили, что проходной балл по физической подготовке – три. Так, один километр необходимо преодолеть за 4 минуты 18 секунд, 100 метров – за 15,0 секунд и подтянуться четыре раза. «Наблюдается общая тенденция снижения показателей», – подчеркнул заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов.

В прокуратуре Псковской области физическая подготовка не сдается. «У нас оцениваются только знания», – отметила помощник прокурора Псковской области по кадрам Евгения Брижаха.