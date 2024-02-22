Делегация Псковской области на выставке «Россия» рассказала о транспортной доступности региона

07:47, 22 февраля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в мероприятиях Дня транспорта на Форуме национальных достижений Международной выставки-форума «Россия». Событие организовано Правительством России и Министерством транспорта РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На стенде региона специалисты областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, «Псковпассажиравтотранса» и Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги организовали интерактивную программу для гостей.

Сопровождал мероприятия на стенде ролик о транспортной доступности региона — основная его часть была посвящена развитию авиасообщения между Псковом и другими городами страны. В 2023 году международный аэропорт имени Княгини Ольги принял более 150 тыс. пассажиров. Из Пскова в настоящее время самолетом можно отправиться в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград. Правительство региона продолжает работу над расширением маршрутной сети аэропорта в Пскове.

Вместе с тем Псковская область продолжает развивать инфраструктуру общественного транспорта — автопарк главного перевозчика региона «Псковпассажиравтотранс» заметно обновился. Из последних поставок — 15 новых автобусов, в их числе техника марки «НефАЗ».

Еще один популярный вид транспорта — поезд «Ласточка», связывающий Печоры и Псков с Санкт-Петербургом.

Интерактив по маршрутной автобусной сети Пскова позволил гостям узнать о достопримечательностях древнего города, а юные посетители стенда проверили свои знания правил поведения в общественном транспорте.

Любой посетитель смог посмотреть на интерактивной карте «Псковский край в кинематографе» места, где проходили съемки известных кинопроектов, примерить на себя ретроформу сотрудника «Псковпассажиравтотранса», представленную в экспозиции выставки.

В тематический день на выставке «Россия» прошла экспертная панель о развитии высокоавтоматизированных систем управления транспортных средств, состоялись интерактивные мероприятия и экскурсии по экспозиции «Россия в движении» и многое другое. Центральным событием дня стала пленарная сессия «Национальные достижения в транспорте» с участием представителей Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти, экспертов отрасли и представителей бизнеса.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Здесь представлены все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на мероприятии стендом в павильоне № 75.