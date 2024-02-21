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Вечер-реквием в память о погибших в ходе СВО бойцах прошёл в Великих Луках

Вечер-реквием в память о погибших в ходе спецоперации выпускниках прошёл в механико-технологическом колледже Великих Лук в рамках региональной акции «Герои нашего времени», сообщает газета «Наш путь».

Вечер-реквием в память о погибших в ходе СВО бойцах прошёл в Великих Луках. Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Открыла вечер стихотворением поэта Николая Рачкова «Я думал: умерла война» ведущая мероприятия, заведующая отделом информационной и библиотечной деятельности Центральной районной библиотеки Елена Сниткина. Затем она рассказала о жизненном пути погибших бойцов – Романа Щеблыкина, Евгения Сидоренкова, Ильи Любчика.

После мать Романа Щеблыкина Татьяна прочитала посвящённое её сыну стихотворение великолукской поэтессы Светланы Размыслович, а затем обратилась с добрыми пожеланиями к юношам, сидящим в зале, призвала их равняться на героев.

На памятном мероприятии также присутствовала мать Евгения Сидоренкова Ирина Горбачёва.

Память погибших при исполнении воинского долга бойцов присутствующие почтили минутой молчания.

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