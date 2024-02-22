У Псковского перинатального центра появился чат-бот
У Псковского клинического перинатального центра в сообществе «ВКонтакте» появился чат-бот. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Персональный помощник ответит на интересующие вопросы; расскажет об отделениях и направлениях работы центра; сориентирует по перечню оказываемых услуг; подскажет контакты для получения дополнительной информации по запросу; поделится ссылками на полезные и интересные материалы по теме вопроса.
Если вопрос не входит в перечень знаний бота, то к работе подключатся администраторы.
«Чтобы повзаимодействовать с нашим ботом, нужно просто написать в сообщения сообщества: vk.com/perinatal_pskov», - уточнили в перинатальном центре.
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