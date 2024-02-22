Депутаты выступили против возмещения ущерба автовладельцам из-за ненадлежащего содержания территорий

08:54, 22 февраля 2024, ПАИ

Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал парламенту принимать законопроект, который позволяет гражданам в рамках ОСАГО возмещать вред, нанесенный их транспортным средствам из-за некачественных дорог, падения сосулек или деревьев. Об этом пишет «Коммерсант».

Подобное расширение автогражданки привело бы к удорожанию полисов. Эксперты признают, что взыскать компенсацию с дорожников и коммунальщиков автовладельцам сейчас крайне сложно, и, ссылаясь на зарубежный опыт, призывают обязать эти структуры страховать свою ответственность перед третьими лицами.

Поправки к закону об ОСАГО депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в парламент в конце 2023 года. Он предложил наделить автовладельцев правом предъявлять страховщикам требование о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных «действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса».

Сейчас ОСАГО покрывает ущерб только в рамках ДТП. Автомобили часто получают повреждения из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев, пояснял Ярослав Нилов в материалах к законопроекту.

Для установления обстоятельств инцидентов депутат предложил проводить независимую техническую экспертизу, описав соответствующий механизм в законе. Страховая компания, в свою очередь, сможет предъявить регрессный иск к госорганам или коммунальным службам, причинившим вред.

Думский комитет по финансовому рынку, где рассматривался законопроект, поправки не поддержал, рекомендовав парламенту не принимать их. Правительство России в своем заключении указало на то, что предложенная схема не относится к регулированию закона об ОСАГО и приведет к росту страховой премии (по данным на конец года, она составила 7,8 тыс. руб.), но почему — не пояснило. Как следствие, вырастет финансовая нагрузка на госорганы в рамках трат на страхование служебных автомобилей, считают в Белом доме.

В Российском союзе автостраховщиков поддержали позицию комитета и правительства.