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79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Пыталово 

79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Пыталово сегодня, 9 мая. На площадке около Дома культуры прошёл торжественный митинг. В нём приняли участие ветераны, представители администрации, предприятий, организаций, таможни, юнармейские отряды, пограничники, поисковики, а также жители и гости Пыталово. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

​79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Пыталово. Фото здесь и далее: "Наша жизнь"

Со словами благодарности в адрес героев, погибших в войне, выступила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

«Мы вместе со всей страной с гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу нашей Родины в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Мы помним каждого солдата и труженика тыла, всегда будем чтить героев, чьи подвиги стали легендой, помнить тех, кто помогал приближать Победу. Все они – настоящие герои. Сегодня по пути своих героических дедов и прадедов идут наши современники, выполняя сложную задачу государственной важности. Они делают все возможное и невозможное, чтобы отстоять великие ценности России: родной язык, традиции, свободу. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов – участников специальной военной операции, отдавших свои жизни ради будущего своей Родины. Пусть в этот светлый майский праздник чувство гордости за нашу Родину и наш народ наполняют сердце каждого жителя нашего округа», – отметила глава округа.

Поздравили с праздником всех присутствующих врио начальника отдела в Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области Денис Федоров, председатель районного Совета ветеранов Елена Федорова, руководитель поискового отряда «Поиск-97» и координатор народного движения «Пыталово своих не бросает!» Дмитрий Ершов. Почётными гостями на митинге были родственники героя войны, погибшего за освобождение Пыталовского района в июле 1944 года, Виктора Абрамовича Мурашкина — его внучка Наталья Александрова и правнук Семён Хамин.

Они приехали на День Победы из Сибири, чтобы выразить слова благодарности администрации района и его жителям за сохранение памяти их предков, за то, что не забывают их героя и возлагают цветы на его могилу. В дань уважения погибших воинов фольклорная группа «Истоки» исполнила песню, после чего прозвучала минута молчания. Завершился митинг возложением цветов к памятнику в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день в Доме культуры прошёл праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности района «Весна Победы».

В музее Дружбы народов работали выставка стендовых и коллекционных моделей «Наследие Победы» клуба стендового моделирования «Диорама», семейная площадка для детей, фотозона, мастер-классы. В Доме детского творчества прошёл традиционный шахматный турнир, а любители спорта смогли поболеть за команды на городском стадионе. Там прошла матчевая встреча по футболу между командами Пыталово (ветераны) – Пыталово (юниоры).

Также в Доме культуры прошёл кинопоказ фильма «В бой идут одни старики»

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