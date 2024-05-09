Памятные церемонии возложения гирлянд Славы на братских захоронениях прошли в Пустошкинском районе
Памятные церемонии возложения цветов, венков и гирлянды Славы на братских захоронениях прошли в Пустошкинском районе сегодня, 9 мая. Об этом сообщает газета «Вперёд».
«Пустошкинский район очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Оккупация длилась три года. За это время в районе было полностью уничтожено 217 деревень, 69 школ, а также кожевенный, лесопильный и льнообрабатывающий заводы, две железнодорожные станции», – говорится в сообщении.
Торжественное возложение возле братского захоронения в городе открылось гимном. Собравшихся поздравил с Днём Победы глава района Юрий Кравцов, председатель совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова, представители общественности, молодёжи, партий.
Пустошане приветствовали почётных гостей – родственников погибших за освобождение воинов. Закончилась церемония возложением цветов и гирлянды Славы.
Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Памятные церемонии возложения гирлянд Славы на братских захоронениях прошли в Пустошкинском районе
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