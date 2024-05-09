Температурный рекорд 1953 года побит в Пскове

17:58, 09 мая 2024, ПАИ

Температурный рекорд 1953 года побит в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Ночью на 9 мая абсолютный минимум температуры воздуха составил – 5,9 градусов.

В 1953 году в этот день температура составила 3,6 градусов.