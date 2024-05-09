Псковские военные следователи приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы

17:40, 09 мая 2024, ПАИ

Военные следователи приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Сотрудники военного следственного отдела, ветераны 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев.