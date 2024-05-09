Псковские военные следователи приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы
Военные следователи приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.
Сотрудники военного следственного отдела, ветераны 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев.
Реконструкцию событий Великой Отечественной войны показали сегодня в Невеле
Памятные церемонии возложения гирлянд славы к братским захоронениям прошли в Пустошкинском районе
Псковские военные следователи приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы