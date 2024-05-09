Гдовичка Надежда Ильина отмечает свой 90-й день рождения

19:37, 09 мая 2024, ПАИ

Гдовичка Надежда Ильина отмечает свой 90-й день рождения 9 мая. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

С самого утра гдовичка принимает поздравления с юбилеем. С цветами и подарками навестили именинницу гости из районного совета ветеранов и гдовской школы.

«90 лет – это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея! От всего сердца поздравляем Вас с этим праздником, искренне преклоняясь перед Вашей мудростью. Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье не подводило, а настроение было только солнечное», – обратилась к имениннице представитель районного совета ветеранов Ольга Скрябина.

Слова поздравлений с юбилеем также прозвучали от педагогов Гдовской школы Галины Беловой и Натальи Сидоренковой.

«Много лет Надежда Ильина отдавала свою энергию детям, делилась с ребятами бесценными знаниями по русскому языку и литературе, а каждый проведенный ею урок становился для учеников новой страницей жизни – интересной и познавательной», – пишет газета.