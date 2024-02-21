Нежилой дом подожгли в локнянской деревне Рысино

09:01, 22 февраля 2024, ПАИ

ТакВ 00:40 в деревне Рысино в Локнянском муниципальном округе в нежилом дом на улице Красноармейской произошел пожар. Дом выгорел изнутри по всей площади. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Огнем повреждена и кровля. Предварительная причина возгорания – поджог.

Спасены дом и две хозяйственные постройки.

Также 21 февраля в 14:35 в Великих Луках на улице Гагарина, в здании размером загорелся разлитый лак. Здание закопчено по всей площади. Предварительна причина возгорания – проведение ремонтных работ.

В 17:05 в Пскове на улице Максима Горького в многоквартирном жилом доме на пятом этаже в мусоропроводе горел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом.