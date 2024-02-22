Средний чек на подарки к 23 февраля у россиян превысил расходы прошлого года

09:58, 22 февраля 2024, ПАИ

Расходы россиян на подарки и развлечения накануне Дня защитника Отечестве выросли в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В частности, на ставки на спорт и лотереи с 15 по 20 февраля россияне потратили в среднем 1340 рублей – на 15% больше, чем за этот же период 2023 года. Число покупок выросло на 19%. На походы в баню или сауну россияне потратили в среднем в 3140 рублей – на 19% выше показателя прошлого года.

Средний чек на подарочные сертификаты составил 2380 рублей – на 31% выше, чем в 2023 году. Кроме того, вырос спрос на абонементы в спортзал – на 11%, турагентств – на 14% (средний чек превысил 56,9 тысячи рублей), а также на услуги гостиниц – на 36%.

Кроме того, у россиян выросли расходы на строительные инвентарь и материалы для ремонта, одежду и обувь, мужскую парфюмерию, а также телефоны и наушники.

Также в этом году увеличился спрос на семейный отдых за городом, поскольку для части россиян праздник совпадает с школьными каникулами.