Юлия Пересильд презентовала свой музыкальный проект «Мандрагора»

09:56, 22 февраля 2024, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд презентовала свой музыкальный проект «Мандрагора». Вместе с группой Юлия выступила на «Квартирнике» Евгения Маргулиса на телеканале НТВ. Видео Юлия опубликовала в своих соцсетях.

«Вчера был для меня очень важный день! Вчера родилась наша «Мандрагора», точнее, наш музыкальный проект, наша музыкальная группа впервые встретилась со зрителем», — оставила подпись под публикацией Пересильд.



Поклонники актрисы в комментариях оценили её вокальные способности и остались в восторге. Кто-то вспомнил, что еще в студенческие годы Пересильд часто выступала на различных мероприятиях, но потом все же сосредоточилась на театральной карьере.

«Столько талантов скрыто в одном человеке!» - удивилась комментатор. «Прекрасная Юлия! Замечательная актриса и певица» - добавила ещё одна. «Я в большущем шоке!!! Теперь вы будете радовать нас не только новым ролями в кино и театре, но и новыми песнями, альбомами. Настолько это прекрасно», - написала поклонница Пересильд.