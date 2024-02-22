Часть улицы Черняховского перекроют в Пскове на два дня
Участок улицы Черняховского перекроют для движения 26 и 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
В эти дни с 8:00 до 18:00 для проведения работ на сетях газоснабжения будет перекрыта одна полоса дороги на улице Черняховского в районе пересечения с улицей Боровой.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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