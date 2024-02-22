Жители Дно приняли участие в пешем марафоне к мемориалу на Полонке

10:43, 22 февраля 2024, ПАИ

Накануне 80-й годовщины освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков жители Дно приняли участие в пешем марафоне к памятному знаку на берегу реки Полонки, пишет газета «Дновец».

Именно рядом с Полонкой в ночь с 14 на 15 августа 1942 года упал советский самолёт при нанесении бомбоштурмового удара по аэродрому Гривочки.

Несмотря на февральскую погоду, дновцы прошли более восьми километров, чтобы возложить цветы в память о погибших, написали в издании.

Собравшиеся вспомнили историю падения самолёта и почтили героев минутой молчания.