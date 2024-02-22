Жители Дно приняли участие в пешем марафоне к мемориалу на Полонке
Накануне 80-й годовщины освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков жители Дно приняли участие в пешем марафоне к памятному знаку на берегу реки Полонки, пишет газета «Дновец».
Именно рядом с Полонкой в ночь с 14 на 15 августа 1942 года упал советский самолёт при нанесении бомбоштурмового удара по аэродрому Гривочки.
Несмотря на февральскую погоду, дновцы прошли более восьми километров, чтобы возложить цветы в память о погибших, написали в издании.
Собравшиеся вспомнили историю падения самолёта и почтили героев минутой молчания.
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