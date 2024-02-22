Названа средняя сумма трат псковичей на подарки к 23 Февраля

11:08, 22 февраля 2024, ПАИ

23 Февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 27% женщин и 65% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества, сообщает сервис SuperJob.



Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 Февраля меньше мужского: 2400 против 3100 рублей соответственно. В среднем псковичи потратят на подарки к Дню защитника Отечества 2600 рублей.