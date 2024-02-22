Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 23 февраля

12:07, 22 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 23 февраля. Ночью местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём в большинстве районов – небольшой дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до +3 градусов, днём от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.