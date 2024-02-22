Голосование за номинантов «Народного признания» завершится 23 февраля в 13:00

12:26, 22 февраля 2024, ПАИ

Голосование за финалистов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2023» завершится в пятницу, 23 февраля, в 13:00 мск.

На данный момент за номинантов премии во втором туре проголосовало 19 954 человека. Это уже абсолютный рекорд по числу проголосовавших за финалистов за все годы существования премии «Народное признание».

В номинациях развернулась острая борьба. Есть шанс поменять расклад голосов активным голосованием.



После окончания голосования к оценке номинантов приступят члены жюри премии. Голос каждого эксперта жюри равен 3% голосов, которые были поданы в номинации во втором туре на сайте премии. Победителей определят путём сложения голосов, полученных соискателями во втором туре, и баллов, которые поставили члены жюри.