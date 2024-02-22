Голосование за номинантов «Народного признания» завершится 23 февраля в 13:00
Голосование за финалистов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2023» завершится в пятницу, 23 февраля, в 13:00 мск.
На данный момент за номинантов премии во втором туре проголосовало 19 954 человека. Это уже абсолютный рекорд по числу проголосовавших за финалистов за все годы существования премии «Народное признание».
В номинациях развернулась острая борьба. Есть шанс поменять расклад голосов активным голосованием.
После окончания голосования к оценке номинантов приступят члены жюри премии. Голос каждого эксперта жюри равен 3% голосов, которые были поданы в номинации во втором туре на сайте премии. Победителей определят путём сложения голосов, полученных соискателями во втором туре, и баллов, которые поставили члены жюри.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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