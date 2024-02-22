Михаил Ведерников проконтролировал реконструкцию гимназии в Печорах

14:24, 22 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход реконструкции здания гимназии 1925–1927 годов постройки в Печорах сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Кроме того, планируется полностью воссоздать и заменить окна, а ещё отреставрировать старую лестницу. Также идет реставрация напольных покрытий в коридоре и воссоздание плинтусов, отметил начальник участка Илья Анохин. Вокруг здания по всему периметру появится кирпичный забор. Парковая зона будет восстановлена, резюмировал Илья Анохин.

Напомним, что планируемый срок сдачи гимназии в Печорах – 2024 год.