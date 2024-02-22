Михаил Ведерников проконтролировал реконструкцию гимназии в Печорах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход реконструкции здания гимназии 1925–1927 годов постройки в Печорах сегодня, 22 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Кроме того, планируется полностью воссоздать и заменить окна, а ещё отреставрировать старую лестницу. Также идет реставрация напольных покрытий в коридоре и воссоздание плинтусов, отметил начальник участка Илья Анохин. Вокруг здания по всему периметру появится кирпичный забор. Парковая зона будет восстановлена, резюмировал Илья Анохин.
Напомним, что планируемый срок сдачи гимназии в Печорах – 2024 год.
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