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Легкоатлетка Наталья Спиридонова попала в больницу с подозрением на аппендицит перед чемпионатом России

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова попала в больницу с подозрением на аппендицит перед чемпионатом России. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

«Нам завтра надо вылетать на чемпионат России. На ночь у Натальи начал сильно болеть желудок. Она легла спать, подумала, что пройдёт. Ночью было спать невозможно. Утром приняла болеутоляющее, не помогает. Приняла «Но-шпу» с анальгином. В итоге вызвали скорую помощь. Скорая помощь увезла. Ей сделали анализы. Под вопросом сейчас аппендицит. Но анализы этого не показывают, потому что мы, возможно, сняли «Но-шпой» и анальгином симптоматику. Надо понаблюдать сейчас. Если возобновится, то надо садиться в такси и ехать в больницу. Мы не знаем, что у нас. Сейчас ничего не ясно», – сообщила тренер спортсменки.

Мы только вчера провели хорошую тренировку, добавила Екатерина Алексеева. «Бодрые и готовы уже были завтра вылететь. Но вот теперь что-то нас останавливает», – сказала она.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 23 по 25 февраля в Москве.

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