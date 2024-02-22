Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию

14:52, 22 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В ходе реконструкции исторический облик гимназии был сохранен. В столовой заменили столы и стулья, а на кухне – оборудование, пояснил первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Гор Брутян. Кроме того, в рамках ЦОС закупили оборудование в кабинет физики – компьютеры и розетки на столы. Также поменяли всю инженерную систему, добавил он.

Предполагается, что в гимназии будут учиться классы начальной школы, а также будут программы допобразования, заключил Гор Брутян.

Одна из учениц 6-го класса Печорской лингвистической гимназии написала на странице главы региона в ВК, что хочет с ним встретиться и сфотографироваться. Во время приезда в гимназию Михаил Ведерников мечту девочки исполнил.