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Общество

Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил Печорскую лингвистическую гимназию
    Фото: ПАИ

В ходе реконструкции исторический облик гимназии был сохранен. В столовой заменили столы и стулья, а на кухне – оборудование, пояснил первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Гор Брутян. Кроме того, в рамках ЦОС закупили оборудование в кабинет физики – компьютеры и розетки на столы. Также поменяли всю инженерную систему, добавил он.

Предполагается, что в гимназии будут учиться классы начальной школы, а также будут программы допобразования, заключил Гор Брутян.

Одна из учениц 6-го класса Печорской лингвистической гимназии написала на странице главы региона в ВК, что хочет с ним встретиться и сфотографироваться. Во время приезда в гимназию Михаил Ведерников мечту девочки исполнил.

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