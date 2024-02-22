Гаджеты и инструменты хотят получить россияне на 23 Февраля

15:37, 22 февраля 2024, ПАИ

Смартфоны и инструменты для строительства хотят получить мужчины на День защитника Отечества, сообщает «Газета.Ру».

46% опрошенных россиян хотят получить в подарок на 23 Февраля деньги, 17% респондентов назвали смартфоны и другие гаджеты, 15% – инструменты для ремонта и строительства, 10% выделили товары для хобби, бытовую технику и билеты на концерт или в театр, парфюм. Получить в подарок алкоголь или вкусный съедобный подарок хотели бы 4,5% и 5,3% респондентов соответственно. Всего 3,8% опрошенных ждут в подарок на 23 Февраля носки и бритвенные станки.

22% женщин собираются подарить мужчинам парфюмерию. Также среди распространённых подарков алкоголь (16%), деликатесы и кондитерские изделия, инструменты для строительства и ремонта (по 15%). 17% женщин отметили, что лучший подарок – это деньги.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на подарки и развлечения накануне Дня защитника Отечества выросли в сравнении с прошлым годом.