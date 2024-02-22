В Пскове почтили память павших бойцов в преддверии Дня защитника Отечества
Торжественный митинг у монумента воинам, погибшим во второй половине XX века, прошёл в Пскове в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
После митинга в Доме офицеров прошёл концерт «Славься, армия родная».
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Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
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Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
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Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
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Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
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Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
На сцене выступили военный оркестр 2-й отдельной бригады специального назначения, театр танца «Русские узоры», детская вокальная студия «Позитив», заслуженная артистка России Марина Курчавова, Дарья Романова.
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