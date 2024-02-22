В Пскове почтили память павших бойцов в преддверии Дня защитника Отечества

15:52, 22 февраля 2024, ПАИ

Торжественный митинг у монумента воинам, погибшим во второй половине XX века, прошёл в Пскове в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

После митинга в Доме офицеров прошёл концерт «Славься, армия родная».



Фото: Телеграм-канал администрации Пскова



Фото: Телеграм-канал администрации Пскова



Фото: Телеграм-канал администрации Пскова



Фото: Телеграм-канал администрации Пскова



Фото: Телеграм-канал администрации Пскова









На сцене выступили военный оркестр 2-й отдельной бригады специального назначения, театр танца «Русские узоры», детская вокальная студия «Позитив», заслуженная артистка России Марина Курчавова, Дарья Романова.