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Общество

В Пскове почтили память павших бойцов в преддверии Дня защитника Отечества

Торжественный митинг у монумента воинам, погибшим во второй половине XX века, прошёл в Пскове в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: телеграм-канал администрации Пскова

После митинга в Доме офицеров прошёл концерт «Славься, армия родная».

  • Концерт в Доме офицеров
    Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
  • Концерт в Доме офицеров
    Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
  • Концерт в Доме офицеров
    Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
  • Концерт в Доме офицеров
    Фото: Телеграм-канал администрации Пскова
  • Концерт в Доме офицеров
    Фото: Телеграм-канал администрации Пскова

На сцене выступили военный оркестр 2-й отдельной бригады специального назначения, театр танца «Русские узоры», детская вокальная студия «Позитив», заслуженная артистка России Марина Курчавова, Дарья Романова.

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