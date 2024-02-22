В пустошкинской школе открыли стенд памяти выпускнику, награждённому орденом Мужества посмертно

17:10, 22 февраля 2024, ПАИ

Торжественное открытие стенда памяти выпускнику Сергею Литвинову состоялось в Алольской средней общеобразовательной школе в Пустошке сегодня, 22 февраля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Боец Сергей Литвинов погиб от ранения в ходе несения службы 4 июня 2023 года. Ему было 30. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Сергей Литвинов награждён орденом Мужества (посмертно).

На митинге прозвучало много трогательных слов. Приёмная мать Сергея принесла орден Мужества, который занял почётное место рядом с фотографией героя. Выступили глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, инспектор по учету и бронированию военнообязанных Светлана Матвеева, социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков, директор школы Сергей Лоборев, классный руководитель Ирина Борисенко.

Почётное право открыть стенд было предоставлено главе Пустошкинского района Юрию Кравцову и директору школы Сергею Лобореву.

Сергей родился 23 февраля 1993 года в Пустошке. В 2000 году он поступил в первый класс Алольской средней школы, где проучился девять лет. После школы Сергей окончил Санкт-Петербургский автотранспортный колледж. 20 июня 2012 года его призвали в армию, где он проходил службу механиком по 19 июня 2013 года.

25 сентября 2022 года Сергей был мобилизован для участия в спецоперации на территории Украины. Рядовой Сергей Литвинов погиб в бою от осколка снаряда в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.