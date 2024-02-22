Благотворительный концерт в честь Дня защитника Отечества прошёл в Доме профсоюзов
Благотворительным концертом отметили празднование Дня защитника Отечества профсоюзы Псковской области сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Профсоюз не первый раз собирает зал, чтобы помочь бойцам, которые сражаются на передовой, отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своём приветственном слове. «Они стоят за нас с вами, за наше Отечество, за Россию! И мне очень приятно, что зал полон. Это значит, что вы с большой ответственностью подходите к этому вопросу: кто-то поддерживает денежными средствами, кто-то оказывает благотворительную помощь. Все это идёт на общее дело. Я убеждён, что будет победа. Поэтому сегодня концерт – за победу!» – подчеркнул Игорь Иванов.
С праздником гостей мероприятия также поздравил руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков. «Я убеждён, что наши национальные инструменты поддерживают наших ребят в самых сложных и горячих точках. Сам лично побывал с ансамблем «Сказ» и в Сирийской Арабской Республике, и на СВО. Это очень важно. Я это видел в глазах наших ребят. Они слушали нас и говорили: «Нам этого здесь очень не хватает. Вы нам придаёте сил», – заключил он.
Кроме того, на сцене Большого зала в Доме профсоюзов выступили творческие коллективы «Рубеж», «Мозаика денс», «Русские узоры», Константин Абабков и ансамбль балалайщиков «Карамельки», В. Иванов, А. Максимов, дуэт Е. Коноваловой и Е. Ильиной, а также вокальный коллектив 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.
На протяжении всего концерта шла акция по сбору средств в помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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