Благотворительный концерт в честь Дня защитника Отечества прошёл в Доме профсоюзов

16:52, 22 февраля 2024, ПАИ

Благотворительным концертом отметили празднование Дня защитника Отечества профсоюзы Псковской области сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Профсоюз не первый раз собирает зал, чтобы помочь бойцам, которые сражаются на передовой, отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своём приветственном слове. «Они стоят за нас с вами, за наше Отечество, за Россию! И мне очень приятно, что зал полон. Это значит, что вы с большой ответственностью подходите к этому вопросу: кто-то поддерживает денежными средствами, кто-то оказывает благотворительную помощь. Все это идёт на общее дело. Я убеждён, что будет победа. Поэтому сегодня концерт – за победу!» – подчеркнул Игорь Иванов.

С праздником гостей мероприятия также поздравил руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков. «Я убеждён, что наши национальные инструменты поддерживают наших ребят в самых сложных и горячих точках. Сам лично побывал с ансамблем «Сказ» и в Сирийской Арабской Республике, и на СВО. Это очень важно. Я это видел в глазах наших ребят. Они слушали нас и говорили: «Нам этого здесь очень не хватает. Вы нам придаёте сил», – заключил он.

Кроме того, на сцене Большого зала в Доме профсоюзов выступили творческие коллективы «Рубеж», «Мозаика денс», «Русские узоры», Константин Абабков и ансамбль балалайщиков «Карамельки», В. Иванов, А. Максимов, дуэт Е. Коноваловой и Е. Ильиной, а также вокальный коллектив 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

На протяжении всего концерта шла акция по сбору средств в помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.