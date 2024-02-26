От альпийских лугов до псковских просторов: как родился популярный бренд одежды

12:39, 26 февраля 2024, ПАИ

Alpecora уже давно завоевала сердца покупательниц по всей России. При этом ни в одном городе нашей огромной страны, кроме Пскова, нет собственного магазина этой торговой марки. Что связывает древний город и известный российский бренд, рассказала его основатель и директор компании «Кампотекс» Вера Григорьева.

Итальянские корни

В переводе с итальянского Alpecora (pecora – овечка, alpe – альпийские мотивы) – овечка, пасущаяся в предгорьях Альпийских гор. Название не случайное, да и сам бренд возник не на пустом месте.

Первым успешным проектом Веры Григорьевой стала торговая марка Wollhouse. В основу ее концепции легла идея создания теплого и уютного дома. Меховые и шерстяные изделия, произведенные из стопроцентной шерсти высокого качества, быстро сделали бренд узнаваемым и любимым многими.

Накопленный опыт и постоянное стремление развиваться привели ее к мысли о создании собственной коллекции одежды. В 2013 году она едет в Италию, где знакомится с дизайнером Андрианой Сорджи.

«Я посещаю ее тренд-бюро, мы обмениваемся идеями, эмоциями, мыслями. И понимаю: Андриана – тот самый человек, который, обладая бесценным опытом и тонким вкусом, сможет воплотить задуманный мною концепт в жизнь: соединить в единое целое качество натуральных материалов, стиль, практичность и комфорт», – вспоминает Вера Григорьева.

Она делает Андриане предложение создать коллекцию для нового бренда – и предложение принимается. Так родилась Alpecora, призванная продолжить традиции, заложенные в основу бренда Wollhouse, но уже в fashion-сегменте.

В феврале 2015 года коллекцию Осень/Зима-2016 презентуют на самой масштабной международной выставке индустрии моды в России CPM – Collection Premiere Moscow. Alpecora располагается в итальянском павильоне, что придает ей особый статус.

Созданная итальянским дизайнером, отшитая на известной европейской фабрике, с русскими корнями – коллекция сразу обращает на себя внимание российских компаний. Первые заказы поступают сразу же.

Бренд начинает развиваться в России. Чтобы его поддержать и укрепить, основатель компании подбирает специалистов в свою команду, создает лабораторию в Москве.

«Мы начинали с небольшого экспериментального цеха, – рассказывает Вера Григорьева. – Делали первые шаги, искали дизайнеров и других специалистов. Стояла задача – сохранить все черты итальянского бренда: актуальный тренд в каждой модели, продуманные до мелочей силуэтные линии, натуральные ткани, идеальный пошив и выверенный крой».

На тот момент у компании «Кампотекс» уже было собственное производство в Псковской области: в Острове работала фабрика, на которой отшивали WoolHouse. Появление Alpecora позволило расширить ее производственные мощности, внедрить современные технологии, провести автоматизацию и создать новые рабочие места.

Итогом проделанной работы стала первая коллекция в России, которую год спустя представили на выставке Collection Premiere Moscow – но уже в российском павильоне.

Место силы

Сегодня Alpecora – это производство полного цикла: от поиска идей и дизайна до пошива и контроля качества. Бренд представляет две коллекции в год. Каждая формируется по принципу капсул – несколько готовых образов, объединенных стилистически, выдержанных в единой цветовой гамме. Капсульный принцип позволяет покупательницам собрать образ в одном месте.

Тема и настроение каждой коллекции создается в московской лаборатории. Совместно с конструктором и технологом разрабатываются первые дизайнерские эскизы. Собственный отдел разработок доводит лекала до идеала и отшивает экспериментальный образец. Он отправляется на фабрику компании в Остров, где встраивается в сложный производственный процесс и запускается в цехе.

Особая тема – подбор тканей. Их высочайшее качество – то, что остается неизменным в каждой коллекции. Эта работа требует от дизайнера практически ювелирной точности и высокого художественного чутья. «Мы изучаем коллекции у более чем 50 итальянских производителей, которые подготавливаются к каждому сезону, то есть тоже два раза в год, – говорит Вера Григорьева. – Задача дизайнера – отобрать ткани таким образом, чтобы они соответствовали замыслу коллекции».

Большая часть материалов для пошива приходит на фабрику в России из Италии, Испании и Португалии. Уже там они проходят разбраковку на современном промерочном оборудовании. «Заключительный этап – это проверка службой контроля качества, – отмечает Вера Григорьева. – Печать ОТК нашей фабрики – это как золотая медаль в школе».

Alpecora представлена по всей России в магазинах-партнерах бренда: от Алтая до Калининграда. А вот сеть фирменных бутиков есть только в Пскове. «Это наша отдельная гордость, – отмечает директор компании. – Для нас важно дать возможность псковичкам приобрести качественный продукт. Ведь несмотря на то, что история каждой модели, полотна, выкройки начинается далеко за пределами области, именно на Псковской земле все складывается в единое целое».

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