Итальянский стиль – в древнем городе: популярный бренд одежды приглашает за ярким настроением и новыми образами

10:12, 29 февраля 2024, ПАИ

Весна – время перемен и обновлений. Душа требует радужных красок и ярких эмоций. Хочется сменить имидж, сделать новую прическу, обновить гардероб. Раскрыть себя, найти свой стиль, подчеркнуть индивидуальность поможет Alpecora – известный бренд женской одежды, созданный на Псковской земле. Стилисты, дизайнеры, конструкторы расскажут, покажут и подберут неповторимые образы для каждого гостя.

Влюбленные в бренд

Мероприятиями такого уровня Псков похвастаться не может. На десять дней город превратится в Мекку моды и стиля. Фирменный магазин бренда на улице Пушкина распахнет свои двери для тех, кто ценит качество, практичность, элегантность и комфорт.

«Наша главная задача – влюбить в Alpecora, чтобы люди пришли, получили эмоциональное удовольствие, прикоснулись к истории создания бренда, смогли раскрыть себя благодаря нашей одежде», – говорит основательница бренда, директор компании «Кампотекс» Вера Григорьева.

В одном месте соберутся ведущие специалисты Alpecora – люди, причастные к созданию каждой вещи в коллекции, знающие о ней все до мелочей. С гостями будут работать стилисты, которые помогут создать оригинальные и неповторимые образы, проконсультируют относительно имиджа и стиля, поделятся неожиданными решениями и маленькими хитростями.

«Дни знакомства с брендом мы проводим впервые, – отмечает Вера Григорьева. – И, как гостеприимные хозяева, обещаем хорошее настроение, угощение и подарки, главный из которых – возможность приобрести изделия по специальной цене от производителя».

Пространство самого магазина тоже преобразится: это позволит гостям увидеть сразу несколько коллекций. В залах будут транслироваться ролики, рассказывающие о том, как появилась Alpecora, как рождается концепт каждой новой коллекции, как его отрабатывают в дизайнерско-конструкторском отделе экспериментального цеха в Москве, как работает фабрика в Острове, где одежду отшивают.



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora







Немногие знают, что у Alpecora псковские корни. Когда-то Веру Григорьеву, на тот момент успешно продвигающую торговую марку WoolHouse, очаровала Италия с ее натуральными тканями, мягкими полотнами, природными мотивами и ярким жизненным ритмом. Очаровала настолько, что она задумалась о создании собственной линии одежды. Эта мысль не оставляла ее до тех пор, пока однажды она не познакомилась с итальянским дизайнером Адрианой Сорджи, которая и разработала две первые коллекции. «Красота, сдержанность, простота и элегантность стали основой нашего стиля, близкого каждой жительнице большого города, стремящейся к комфорту и удобству каждый день», – поясняет концепцию Вера Григорьева.

Чтобы закрепить и развить новый бренд в России, в сжатые сроки была собрана собственная команда специалистов и открыт экспериментальный цех в Москве, а производственный процесс перенесен в Псковскую область, на фабрику компании в Остров.



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora







Актуальные тренды, продуманные до мелочей силуэтные линии, идеальный пошив – бренд довольно быстро покорил российского покупателя, а Италия, Москва, Псков и Остров словно звенья одной цепочки связали воедино итальянские ткани, московский дизайн и псковскую душу.

«Компания имеет сеть фирменных магазинов Alpecora только в Пскове. Это наша отдельная гордость, – отмечает Вера Григорьева. – Знакомить покупателя с коллекциями на Псковской земле, месте, где они создаются, раскрываются и наполняются, – особая честь для нас. Всегда же интересно, влюбляясь в бренд, открыть еще и историю его создания».

С псковским акцентом

Ярким событием мероприятия станет презентация новой коллекции Весна/Лето-2024 и старт ее продаж. Вдохновением для создания послужили псковские просторы и сила Чудского озера.

«Актуальными уже не первый сезон остаются темы этичного потребления, правильного баланса технологий, интеллекта и природы. Подобное скрещение локальных культур и природных мотивов неизменно близко бренду Alpecora», – говорит Вера Григорьева.

Оставаясь верными своему главному принципу – отменному качеству натуральных тканей, в этом сезоне дизайнеры бренда включили в состав коллекции крапиву и коноплю. Не обошлось и без столь любимого многими льна. Изюминкой стали необычные фактурные ткани: жатка, имитирующая фактуру дерева, листьев и других природных мотивов.

«Ткани – это отдельная тема, – отмечает директор компании. – Для каждого изделия мы подбираем их у более чем 50 поставщиков, преимущественно из Италии и Португалии. Две недели уходит только на то, чтобы отсмотреть их. Это очень скрупулезная, насыщенная работа, итогом которой становится уникальная вещь».



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora



Фото: Alpecora







Цвета, как и ткани, в коллекциях Alpecora уникальны. Ни один не выбран случайно, каждый несет свой смысл и тщательно продуман. Оставаясь в общемировой тенденции, склонной к спокойным, благородным, дорогим цветам, новая линия выдержана в нейтральной палитре с акцентными цветовыми деталями.

Каждая коллекция бренда формируется по принципу капсул – несколько готовых образов, объединенных стилистически, выдержанных в единой цветовой гамме. И эта не исключение. Представлена она сразу несколькими капсулами: «Нотакто» в цветах холодного какао, натурального бежевого, дерзкого красного и яркого лазурного; «Дельта Амазонки» – в припыленном зеленом, эквадорском синем, золотой дымке, оранжевом онтарио и белом; «Дерута» – в соломенно-сером, белом, темном пепле и черном опале. Актуальные полуприлегающие силуэты – выбор Alpecora в этом сезоне.

«Мы рекомендуем нашим покупателям в течение этих десяти дней приходить несколько раз, – приглашает Вера Григорьева. – Так они в спокойном ритме смогут все посмотреть и поработать со стилистами, а 8 марта всех ждем на представление весенне-летней коллекции».

Не бойтесь экспериментов – приходите за настроением!

Дни Alpecora пройдут с 1 по 10 марта в фирменном магазине бренда на улице Пушкина, 1 в Пскове.



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