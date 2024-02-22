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Общество

Онкологи из Петербурга посетили Псковскую область

Онкологи НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Онкологи из Петербурга посетили Псковскую область. Фото здесь и далее: региональный комитет по здравоохранению

В течение трёх дней они знакомились с работой онкологической службы в регионе.

Сегодня специалисты посетили Псковский областной клинический онкологический диспансер, провели краткий обход отделения химиотерапии. Они отметили достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным и уверенную положительную динамику в работе с рекомендациями, данными в ходе предыдущего визита.

В комитете отметили, что визит онкологов из федерального центра проходит ежегодно благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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