Онкологи из Петербурга посетили Псковскую область
Онкологи НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
В течение трёх дней они знакомились с работой онкологической службы в регионе.
Сегодня специалисты посетили Псковский областной клинический онкологический диспансер, провели краткий обход отделения химиотерапии. Они отметили достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным и уверенную положительную динамику в работе с рекомендациями, данными в ходе предыдущего визита.
В комитете отметили, что визит онкологов из федерального центра проходит ежегодно благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
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