Онкологи из Петербурга посетили Псковскую область

18:27, 22 февраля 2024, ПАИ

Онкологи НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В течение трёх дней они знакомились с работой онкологической службы в регионе.

Сегодня специалисты посетили Псковский областной клинический онкологический диспансер, провели краткий обход отделения химиотерапии. Они отметили достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным и уверенную положительную динамику в работе с рекомендациями, данными в ходе предыдущего визита.

В комитете отметили, что визит онкологов из федерального центра проходит ежегодно благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.