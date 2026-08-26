Михаил Ведерников назвал педагогов главным достоянием системы образования региона

16:12, 26 августа 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается обновление образовательной инфраструктуры. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на традиционном августовском педагогическом совещании, которое проходит 26 августа.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Глава региона отметил, что на встрече педагоги и руководители образовательных организаций подводят итоги прошедшего учебного года, обсуждают изменения, которые ждут систему образования с 1 сентября, и определяют основные задачи на ближайшее время.

За последние пять лет в Псковской области построили пять новых школ. В общей сложности это более трёх тысяч новых мест для детей.

Продолжается строительство школы для одарённых детей в Пскове. Кроме того, в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт ещё почти 30 образовательных учреждений.

Отдельное внимание, по словам губернатора, уделяется дошкольному образованию. В прошлом году завершился капитальный ремонт детского сада № 54 в Пскове, в этом году – детского сада № 5 в Великих Луках. Ещё в двух дошкольных учреждениях работы должны завершиться в ближайшее время. На эти цели предусмотрено более 150 млн рублей.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что современная инфраструктура остаётся лишь инструментом, а главным достоянием системы образования являются педагоги и их ученики. «Главное достояние нашей системы образования – это вы, уважаемые педагоги, и ваши ученики. И результаты этого года дают нам полное право вами гордиться», – подчеркнул губернатор.

В этом году 26 выпускников Псковской области получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Трое из них набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. «За каждым таким результатом – способности самого ребёнка, поддержка семьи и, конечно, огромная работа учителя», – отметил Михаил Ведерников.

За особый вклад в развитие системы образования Псковской области и многолетний добросовестный труд губернатор наградил медалью Княгини Ольги учителя русского языка и литературы гимназии города Невеля Ольгу Богачёву и учителя русского языка и литературы Писковской средней школы Татьяну Поваренкину.

За значительные заслуги в совершенствовании системы дополнительного образования на территории Псковской области почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» поучила директор Дома детского творчества Пскова Елена Неруш.

Почётной грамотой губернатора Псковской области за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы образования региона награждены заместитель директора образовательного центра «Лидер» Сергей Коротков, учитель истории и обществознания Дедовичской средней школы № 2 Юлия Пахомова, учитель музыки школы № 50 города Дно Елена Савицкая, воспитатель Центра развития ребёнка – детского сада № 11 «Буратино» города Невеля Елена Терещенко и воспитатель детского сада «Теремок» Порховского муниципального округа Марина Томасова.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы дополнительного образования на территории Псковской области почётной грамотой губернатора Псковской области отмечена педагог дополнительного образования Дома детского творчества Пскова Светлана Керман.

Благодарственные письма правительства Псковской области за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования региона вручены воспитателю детского сада «Бригантина» Островского муниципального округа Вере Васильевой и учителю истории и обществознания лицея № 11 города Великие Луки Софье Гусаковой.

Ранее в ходе заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.