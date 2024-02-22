Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе

19:02, 22 февраля 2024, ПАИ

Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на 190-м километре трассы P-23 у деревни Заполье в Плюсском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.