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Происшествия

Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе

Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на 190-м километре трассы P-23 у деревни Заполье в Плюсском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Автомобиль и две фуры столкнулись в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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