82-летняя жительница Порхова сдала нормативы ГТО

19:30, 22 февраля 2024, ПАИ

82-летняя жительница Порхова Людмила Баженова сдала нормативы ГТО и теперь ждёт своего знака отличия, сообщает газета «Порховский вестник».

Людмила Баженова родилась в 1941 году в Орджоникидзеабаде Таджикской ССР, но считает себя сибирячкой, потому что большую часть жизни прожила под Новосибирском.

«В Порхове, куда она переехала в 2007 году, активную пенсионерку знают многие – где она только не участвует, проявляет себя и в творчестве, и на мероприятиях, и в спорте. Физкультуру Людмила любила со школьных лет, и во многих видах спорта выступала очень успешно. Стометровку в молодости пробегала за 13,8 секунды. Занималась в разное время плаванием, греблей, велосипедным спортом, стрельбой, играла в ручной мяч, уличный футбол, настольный теннис, каталась на коньках», – рассказывают в газете.

Людмила Баженова 40 лет отработала учителем физкультуры в школе и в институте. В 2022 году в областной Спартакиаде пенсионеров она заняла третье место по шахматам, а в 2023 году первое место по плаванию и третье – по дартсу.

Однако любимым видом спорта пенсионерка считает лыжи и даже имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

«В советские годы Людмила Васильевна постоянно сдавала ГТО и имела золотой знак отличия. А недавно она поставила перед собой эту задачу снова – сдать нормы ВФСК ГТО в своей возрастной ступени. По новым требованиям нужна справка о состоянии здоровья. Когда в регистратуре поликлиники Людмила Васильевна объявила, что хочет сдать ГТО, и ей нужен допуск, половина людей в очереди «выпучила» глаза от удивления. На минуточку, в мае ей исполнится 83 года», – написали в газете.