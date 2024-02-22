Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

82-летняя жительница Порхова сдала нормативы ГТО

82-летняя жительница Порхова Людмила Баженова сдала нормативы ГТО и теперь ждёт своего знака отличия, сообщает газета «Порховский вестник».

82-летняя жительница Порхова сдала нормативы ГТО. Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Людмила Баженова родилась в 1941 году в Орджоникидзеабаде Таджикской ССР, но считает себя сибирячкой, потому что большую часть жизни прожила под Новосибирском.

«В Порхове, куда она переехала в 2007 году, активную пенсионерку знают многие – где она только не участвует, проявляет себя и в творчестве, и на мероприятиях, и в спорте. Физкультуру Людмила любила со школьных лет, и во многих видах спорта выступала очень успешно. Стометровку в молодости пробегала за 13,8 секунды. Занималась в разное время плаванием, греблей, велосипедным спортом, стрельбой, играла в ручной мяч, уличный футбол, настольный теннис, каталась на коньках», – рассказывают в газете.

Людмила Баженова 40 лет отработала учителем физкультуры в школе и в институте. В 2022 году в областной Спартакиаде пенсионеров она заняла третье место по шахматам, а в 2023 году первое место по плаванию и третье – по дартсу.

Однако любимым видом спорта пенсионерка считает лыжи и даже имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

«В советские годы Людмила Васильевна постоянно сдавала ГТО и имела золотой знак отличия. А недавно она поставила перед собой эту задачу снова – сдать нормы ВФСК ГТО в своей возрастной ступени. По новым требованиям нужна справка о состоянии здоровья. Когда в регистратуре поликлиники Людмила Васильевна объявила, что хочет сдать ГТО, и ей нужен допуск, половина людей в очереди «выпучила» глаза от удивления. На минуточку, в мае ей исполнится 83 года», – написали в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2024

82-летняя жительница Порхова сдала нормативы ГТО
22 февраля 2024

Волейбольный клуб «Псков» примет участие в предварительном этапе чемпионата России
22 февраля 2024

Открытый блицтурнир, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Пскове
22 февраля 2024

Легкоатлетка Наталья Спиридонова попала в больницу с подозрением на аппендицит перед чемпионатом России
22 февраля 2024

Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу
21 февраля 2024

Чемпионат и первенство области по плаванию пройдут в Пскове
21 февраля 2024

Чемпионат и первенство СЗФО по кикбоксингу пройдут в Пскове
21 февраля 2024

Спортсменка Псковской области стала бронзовым призёром первенства СЗФО по скалолазанию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...