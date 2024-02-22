55-летие совместной жизни отметили супруги Савельевы из Псковского района

20:57, 22 февраля 2024, ПАИ

55-летие совместной жизни отметили супруги Николай и Нина Савельевы из села Карамышево Псковского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

У пары большая дружная семья: двое детей, трое внуков и двое правнуков.

У них обоих за плечами большой трудовой стаж. Николай Маркович с 1963 года работал монтёром связи в Карамышевском ЛТУ, а с 1967 по 2000 год – трактористом в Северном РЭС Ленэнерго. Награждён благодарственными письмами и грамотами Ленэнерго, а также нагрудным знаком «За безупречную работу».

Нина Николаевна с 1967 года работала в Палкинском агентстве старшим бухгалтером. В 1969 году вышла замуж за Николая Савельева и перешла работать в Карамышевский ММС. В 1975 году поступила в Псковский совхоз-техникум, заочно окончила его в 1978 году в должности техника-электрика. С 1978 года работала старшим мастером на Карамышевском участке Псковского РЭС. В 1982-м избрана председателем Карамышевского сельского совета, работала до 1990 года. С 1990 по 2000 год работала техником на Карамышевском участке Октябрьской железной дороги, с 2000 по 2014 год – кладовщиком на Карамышевском участке Псковского РЭС. Награждена благодарственными письмами и почётными грамотами.

«Поздравляем супругов Савельевых со знаменательной датой, которая приходится на Год семьи! Как здорово, что в нашем районе есть такие семьи-долгожители!» – написала Наталья Фёдорова.