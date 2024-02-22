Учёные ПсковГУ презентовали третий том сборника «Мифологические рассказы псковско-белорусского пограничья»

22:56, 22 февраля 2024, ПАИ

Филологи ПсковГУ презентовали третью, заключительную книгу серии «Мифологические рассказы псковско-белорусского пограничья», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Книги к изданию готовили сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Социогуманитарная регионика» Галина Площук, Наталья Большакова, Лина Воробьёва, Зинаида Митченко, Мая Муратова.

«За последние несколько лет Псковский государственный университет подарил научному сообществу довольно серьёзный объём уникальных изданий, посвящённых традиционной духовной культуре населения белорусско-русского пограничья. Пожалуй, одной из самых значимых из всего комплекса публикаций являются «Мифологические рассказы псковско-белорусского пограничья», – сказал доцент кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Владимир Овсейчик.

Он подчеркнул, что в научный оборот был введён существенный объём аутентичных архивных материалов, хранящихся в фольклорно-этнографическом архиве ПсковГУ, и добавил, что благодаря стараниям специалистов вуза этот архив содержит уникальный комплекс материалов, зафиксированных на Псковщине и сопредельных регионах.

Отметим, мифологические рассказы посвящены духам природы, людям, наделённым сверхъестественной силой, птицам, животным, персонифицированным мифологическим персонажам и многому другому, а также включают повествования о гаданиях, которые записаны со слов местных жителей.

Помимо публикации текстов, сопровождающихся аудиоприложением, книги содержат исследовательскую часть и комментарии специалистов.