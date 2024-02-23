Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём защитника Отечества

10:21, 23 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Преданная служба на благо государства всегда была делом чести и особого мужества. Только настоящие патриоты готовы ставить интересы Родины выше собственных и в полной мере нести ответственность за её будущее. Псковская земля всегда славилась своими защитниками, которые бились за правду, веру и Отечество. Военные традиции здесь передаются из поколения в поколение, от дедов и отцов к детям, внукам и правнукам», – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что во все исторические периоды жители региона по первому зову Родины вставали на защиту своей семьи, своей страны. «Так происходит и сегодня. Наши воины продолжают приумножать героическую славу Псковской земли своими подвигами, мужеством, самопожертвованием и отвагой. Мы гордимся всеми поколениями защитников Отечества, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, государственными деятелями, которые отстаивали интересы страны, а также всеми, кто создавал настоящее и будущее Псковской области и всей России», – добавил он.

Михаил Ведерников также выразил признательность ветеранам, которые ценой невероятных усилий не только победили в Великой Отечественной войне, но и заложили крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей страны.

«Благодарю всех, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины, стоит на стороне правды и справедливости, обеспечивает стабильность и уверенное развитие государства. Желаю всем жителям нашей области успехов, благополучия и всего самого доброго!» – заключил губернатор.