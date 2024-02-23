Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей
Псковские росгвардейцы посетили родных бойцов, погибших в ходе выполнения служебных боевых задач в Северо-Кавказском регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области поздравили отцов своих боевых товарищей с Днём защитника Отечества. От всего личного состава они пожелали им крепкого здоровья, а также вручили подарки.
Родственники погибших бойцов в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.
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Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей