Голосование за финалистов премии «Народное признание» продлено до 26 февраля
Голосование за финалистов Первой общественной премии «Народное признание – 2024» продлено до 13:00 26 февраля. В связи с большим количество обращений учредители премии приняли решение не останавливать, как ранее заявлялось, голосование сегодня, 23 февраля, а продлить его ещё на несколько дней.
Проголосовать за номинантов премии можно здесь.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 февраля и, теперь уже, до 26 февраля. Церемония вручения состоится 29 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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