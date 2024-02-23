Голосование за финалистов премии «Народное признание» продлено до 26 февраля

12:04, 23 февраля 2024, ПАИ

Голосование за финалистов Первой общественной премии «Народное признание – 2024» продлено до 13:00 26 февраля. В связи с большим количество обращений учредители премии приняли решение не останавливать, как ранее заявлялось, голосование сегодня, 23 февраля, а продлить его ещё на несколько дней.

Проголосовать за номинантов премии можно здесь.