Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Книга из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» презентована в Пскове

Новый том книги из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» - представлена в Пскове в пятницу, 23 февраля. О книге на пресс-конференции, посвященной итогам работа регионального отделения Российского военно-исторического общества, рассказал его руководитель, депутат Госдумы Александр Борисов, сообщает корреспондент ПАИ.

В книге - только факты, исторические документы, нет эмоций, отметил Александр Борисов

Уникальность издания в том, что книга построена исключительно на фактах, в ней нет эмоций или попыток переосмысления, подчеркнул Александр Борисов.

«История России – это летопись великого собирания земель. Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны. Именно о них и рассказывает эта серия книг проекта «Собиратели Земли Русской», который реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия"» – отметил Александр Борисов. В серию входят лучшие образцы публицистических, исторических, литературных произведений», - рассказал он.

Автор нового издания Александр Мясников прослеживает и приводит документальные свидетельства того, как за время правления Владимира Путина менялась наша Россия и общество. Он отслеживает, как совершенствовалось законодательство, как происходили изменения в стратегии развития страны, выстраивалась экономика России, как укреплялась безопасность. В издании представлены и исторические документы.
«Это серьезная, академическая литература. Уверен, что книга будет интересна не только историкам и политологам, но и будет востребована у широкого круга читателей, которые интересуются историей нашей страны» – сказал Александр Борисов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 февраля 2024

До +8 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 24 февраля
23 февраля 2024

Михаил Ведерников в видео «Истории земли Псковской» рассказал, как под Псковом родился праздник 23 Февраля
23 февраля 2024

Книга из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» презентована в Пскове
23 февраля 2024

Голосование за финалистов премии «Народное признание» продлено до 26 февраля
23 февраля 2024

Игорь Иванов: Мы ценим ваш труд, преданность делу и ответственность перед семьёй и обществом

23 февраля 2024

Борис Елкин: Псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины
23 февраля 2024

Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей
23 февраля 2024

Александр Котов: Российские солдаты и офицеры чувствуют поддержку общества и государства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...