Книга из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» презентована в Пскове

12:58, 23 февраля 2024, ПАИ

Новый том книги из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» - представлена в Пскове в пятницу, 23 февраля. О книге на пресс-конференции, посвященной итогам работа регионального отделения Российского военно-исторического общества, рассказал его руководитель, депутат Госдумы Александр Борисов, сообщает корреспондент ПАИ.

Уникальность издания в том, что книга построена исключительно на фактах, в ней нет эмоций или попыток переосмысления, подчеркнул Александр Борисов.

«История России – это летопись великого собирания земель. Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны. Именно о них и рассказывает эта серия книг проекта «Собиратели Земли Русской», который реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия"» – отметил Александр Борисов. В серию входят лучшие образцы публицистических, исторических, литературных произведений», - рассказал он.

Автор нового издания Александр Мясников прослеживает и приводит документальные свидетельства того, как за время правления Владимира Путина менялась наша Россия и общество. Он отслеживает, как совершенствовалось законодательство, как происходили изменения в стратегии развития страны, выстраивалась экономика России, как укреплялась безопасность. В издании представлены и исторические документы.

«Это серьезная, академическая литература. Уверен, что книга будет интересна не только историкам и политологам, но и будет востребована у широкого круга читателей, которые интересуются историей нашей страны» – сказал Александр Борисов.