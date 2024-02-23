Стругокрасненский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

15:47, 23 февраля 2024, ПАИ

Стругокрасненский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что годы Великой Отечественный войны оставили неизгладимый след в истории Стругокрасненского района. Так, было уничтожено около 300 деревень и населённых пунктов, сотни мирных жителей погибли от рук немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Ведерников также поблагодарил жителей Стругокрасненского района за искреннюю любовь к малой родине, за сохраняемую память о подвигах героев Великой Отечественной войны, преемственность традиций, за поддержку воинов, которые сегодня защищают нашу страну.

В рамках празднования юбилея освобождения района от немецко-фашистских захватчиков прошли праздничные мероприятия. В них приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков, председатель районного Собрания депутатов Николай Бурый, а также другие официальные лица, жители и гости посёлка. Об этом сообщает газета «Струги».

Начались торжества с возложения цветов, венков и гирлянд к стеле, памятнику «Скорбящая мать», а также к мемориальному комплексу героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, к бюсту Владимира Ислентьева и памятнику детям войны.

В Стругокрасненском доме культуры в честь праздника сегодня организован концерт с участием солистов и музыкантов псковского военного оркестра. Также в посёлке состоится театрализованная инсталляция «Партизанский край».