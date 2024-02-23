Двух ветеранов поздравили с Днём защитника Отечества в Печорском районе

17:20, 23 февраля 2024, ПАИ

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил с Днём защитника Отечества глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сегодня, 23 февраля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Их в нашем округе осталось двое – Дмитрий Васильевич Воронков и Василий Дмитриевич Тимофеев», – уточнили в издании.

23 Февраля поздравить ветеранов приехали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко и председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко.

«После каждой такой встречи сердце переполняется гордостью за наш великий народ и его мужественных сынов, сумевших пронести сквозь нечеловеческие испытания любовь к Родине и людям. Живите долго, ветераны! Вы пример для нас!» – подчеркнул Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей.