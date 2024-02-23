Посвящённый Дню защитника Отечества благотворительный концерт прошёл в Пыталово

18:20, 23 февраля 2024, ПАИ

Благотворительный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в Доме культуры Пыталово сегодня, 23 февраля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

На мероприятии выступил депутат областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Так сложилось, что судьба нашей необъятной страны связана с тем, что всегда приходилось защищать нашу территорию, нашу Родину, наших людей. Защищать ради того, чтобы было будущее, чтобы мы жили под мирным небом, могли мечтать, строить, видеть, как развиваются наши города и посёлки. Защитники Отечества – это не только те, кто на передовой, но это ещё и те люди, которые здесь, в тылу», – сказал Виктор Остренко.

О том, какую работу по всей стране и в Псковской области проделали волонтёры Народного фронта, показали в небольшом видеоролике. После этого Виктор Остренко поблагодарил координаторов народного движения «Пыталово своих не бросает!» Дмитрия Быстрова и Дмитрия Ершова, вручив им благодарственные письма Народного фронта за участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса во время проведения ВС РФ специальной военной операции и шевроны Народного фронта.

С праздником защитников Отечества поздравила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она отметила, что День защитника Отечества – праздник для всех, кто живёт в приграничье, и поблагодарила всех, кто завоевал победу в годы ВОВ и сейчас всеми силами приближает её на СВО.

Свои поздравления и пожелания выразил военный комиссар Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко. Он отметил, что из Пыталовского района на СВО добровольцами отправились более 45 человек, мобилизовано более 30 человек, погибло более пяти бойцов. Алексею Долженко выпала почётная миссия вручить орден Мужества посмертно сестре погибшего героя в ходе СВО Константина Ефимова за проявленное мужество, отвагу и героизм.

В завершение он отметил, что необходимо помнить не только тех, кто погиб, но и их семьи – матерей, жён, детей – и оказывать им всяческую поддержку.

С ответным словом выступили активисты народного движения «Пыталово своих не бросает!» Дмитрий Быстров, Дмитрий Ершов и Аркадий Сапожников. Они поблагодарили всех, кто помогал, помогает и продолжает помогать в сборе гуманитарной помощи нашим военнослужащим, отметив, что без этой поддержки в это время не обойтись.

Жители Псковской области также подготовили гуманитарную помощь для последующей отправки бойцам СВО, в частности дизельный генератор, а также большую маскировочную сетку, которую сплели сотрудницы Белорусского СДК. Члены юнармейского отряда передали координаторам очередную порцию писем военнослужащим от школьников. В последнюю поездку, когда они отвозили очередную партию груза за ленту, Аркадий Сапожников сочинил несколько четверостиший и прочёл их зрителям.

Также с праздником всех защитников поздравил военнослужащий СВО Константин, который находится на реабилитации после ранения. Поблагодарить волонтёров приехали активисты из движения «Опочка – невидимый фронт». Девушки поздравили их с праздником, поблагодарили за отзывчивость и помощь в доставке грузов и вручили небольшие подарки.

Также они передали коробку с гуманитарной помощью народного движения «Красногородск своих не бросает». В знак признательности активисты исполнили песню всех волонтёров «Гуманитарка», которую сочинил волонтёр из Тамбова Александр Ванюшкин. Праздничную атмосферу в этот день подарили зрителям артисты местной самодеятельности досугового объединения, детской школы искусств, Дома детского творчества, завершив концерт общим выступлением с флагами и фотографией на память. До и после концерта все желающие смогли оставить свои пожелания на флаге.