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Найденные в Псковской области реликвии времён ВОВ представили в Музее Победы на Поклонной горе

Поисковый отряд «Тризна» представил однодневную выставку военных реликвий в Музее Победы на Поклонной горе сегодня, 23 февраля. Экспозицию приурочили ко Дню
защитника Отечества. Найденные в Псковской области реликвии времён Великой Отечественной войны представили на выставке, сообщили организаторы.

​Найденные в Псковской области реликвии времён войны представили в Музее Победы на Поклонной горе. Фото здесь и далее предоставлено организаторами

В выставку вошло около 200 реликвий, среди которых личные вещи бойцов и оружие, которые были найдены на местах боёв в годы Великой Отечественной войны в Псковской, а также Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской областях.

«В нашей сегодняшней экспозиции представлены и личные вещи бойцов и Красной армии, и вермахта. На стендах размещены фото и информация о деятельности организации поискового объединения «Тризна». Также мы представляем коллекцию холодного оружия со времён Первой и Второй мировых войн до современности», – рассказал руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Посетители экспозиции увидели личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы могли подержать в руках пистолеты-пулемёты и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики рассказали о прошедших экспедициях, об идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и прошлого года.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже более 15 лет», – отметил Кирилл Долинский.

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