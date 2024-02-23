Найденные в Псковской области реликвии времён ВОВ представили в Музее Победы на Поклонной горе

18:32, 23 февраля 2024, ПАИ

Поисковый отряд «Тризна» представил однодневную выставку военных реликвий в Музее Победы на Поклонной горе сегодня, 23 февраля. Экспозицию приурочили ко Дню

защитника Отечества. Найденные в Псковской области реликвии времён Великой Отечественной войны представили на выставке, сообщили организаторы.

В выставку вошло около 200 реликвий, среди которых личные вещи бойцов и оружие, которые были найдены на местах боёв в годы Великой Отечественной войны в Псковской, а также Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской областях.

«В нашей сегодняшней экспозиции представлены и личные вещи бойцов и Красной армии, и вермахта. На стендах размещены фото и информация о деятельности организации поискового объединения «Тризна». Также мы представляем коллекцию холодного оружия со времён Первой и Второй мировых войн до современности», – рассказал руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Посетители экспозиции увидели личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы могли подержать в руках пистолеты-пулемёты и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики рассказали о прошедших экспедициях, об идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и прошлого года.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже более 15 лет», – отметил Кирилл Долинский.