Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих завершила свою работу в Псковской епархии

19:38, 23 февраля 2024, ПАИ

Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих завершила свою работу в Псковской области. По итогам комиссии экзаменационные испытания прошли 69 насельников из шести обителей, сообщили в Псковской епархии.

Члены комиссии посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где встретились с главой Псковской митрополии, митрополитом Псковским и Порховским Арсением.

Делегация провела встречу с ответственными за обучение в обители, обсудили с преподавателями учебный план, календарный график, особенности рабочих программ и изложения материала монашествующим, провели экзамены для слушателей курсов, проверили библиотечный фонд и необходимую материально-техническую базу для проведения занятий.

По итогу работы комиссии экзаменационные испытания прошли 69 насельников из шести обителей Псковской епархии. Члены комиссии посетили Свято-Успенский Псково-Печерский, Рождества Богородицы Снетогорский, Спасо-Елеазаровский, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий, Свято-Троицкий Творожковский монастыри и Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь.

В состав выездной комиссии вошли: архимандрит Феофилакт (Безукладников), заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих, наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря; монахиня Феонилла (Харченко), помощница секретаря Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих.