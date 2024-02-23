Открытый Чемпионат по подлёдной ловле рыбы на мормышку состоялся в Пушкиногорском районе

20:08, 23 февраля 2024, ПАИ

Открытый Чемпионат Пушкиногорского района по подлёдной ловле рыбы на мормышку, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся сегодня, 23 февраля. В Чемпионате приняли участие 11 команд и участники вне команды, пишет районная газета «Пушкинский край».

Соревнования проходили в два этапа, со сменой зон ловли рыбы, первый из них стал определяющим. Места по итогам соревнования распределились следующим образом: в личном первенстве первое место у Игоря Тимашова, второе у Василия Александрова, третье у Евгения Сергеева.

В командном зачёте: первое место – «Росгвардия». Второе место – «Скорая помощь». Третье место – «Окунь». В традиционном конкурсе «Крутой бурильщик» победила дружба.

Самую большую рыбку выловил Евгений Сергеев. Памятные призы были вручены самым юным рыбакам – Егору Журавлеву 2015 года рождения и Алексею Завьялову 2013 года рождения.

Активным участникам соревнований, командам: «Нева Энергия-1» «Нева Энергия-2», «Комбинат коммунальных услуг», «Витязь», «Лед-3», «На крючке», «Мотодор» были вручены утешительные призы.