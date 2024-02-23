Пожарные потушили горящие автомобили на территории автосервиса в Пскове
На территории автосервиса на Рижском проспекте в Пскове произошло возгорание автомобиля Renault. Огонь распространился и на соседний внедорожник Jeep. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а также угрозу распространения огня на соседние автомобили.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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