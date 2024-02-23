Псковский поэтический клуб «Зеркало» представил программу «Черновики»

20:57, 23 февраля 2024, ПАИ

Поэтический клуб «Зеркало» при участии литераторов и музыкантов Пскова представил программу о рукописях классиков русской литературы и современности «Черновики». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Открытый микрофон сопровождал авторский сценарий ведущей клуба, посвященный черновикам и рукописям известных литераторов.

В программе были расшифрованы рукописи произведений: «Поэма без героя» Анны Ахматовой, стихотворения «Я обманывать себя не стану» Сергея Есенина, «Август-астры» Марины Цветаевой, «Незнакомка» Александра Блока, «Лето в городе» Бориса Пастернака, рисунки Александра Пушкина, поэма «Флейта-позвоночник» Владимира Маяковского.

Гости встречи узнали, почему в рукописях Есенина нет исправлений, какова судьба архива футуриста Маяковского, почему «Поэма без героя» Ахматовой имеет девять редакций, в чем существо поэзии, по мнению гениев Серебряного века русской литературы и многое другое.

Своими размышлениями о судьбе рукописей современного поэта, важности сохранения его литературного архива поделились участники встречи.

Кроме прочтения классики, в программе прозвучали авторские стихотворения участников, музыкальные композиции.

