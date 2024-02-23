Ученики Себежской школы изготовили блиндажные свечи для солдат СВО
Ученики Себежской средней школы приготовили блиндажные свечи для солдат в зоне СВО, сообщает газета «Призыв».
Помогали в этом деле ученикам их родители преподаватели школы. Позже эти свечи будут переданы в региональное отделение «Народного фронта» откуда отправятся на фронт.
Также в рамках акции «Подарок для защитника», дети подготовили поздравительные открытки и подарки для наших военнослужащих.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 февраля 2024
Межведомственная комиссия по вопросам образования монашествующих завершила свою работу в Псковской епархии
23 февраля 2024
Торжественный приём по случаю празднования Дня защитника Отечества прошёл в правительстве Псковской области