Ученики Себежской школы изготовили блиндажные свечи для солдат СВО

21:32, 23 февраля 2024, ПАИ

Ученики Себежской средней школы приготовили блиндажные свечи для солдат в зоне СВО, сообщает газета «Призыв».

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Помогали в этом деле ученикам их родители преподаватели школы. Позже эти свечи будут переданы в региональное отделение «Народного фронта» откуда отправятся на фронт.

Также в рамках акции «Подарок для защитника», дети подготовили поздравительные открытки и подарки для наших военнослужащих.